Little Richard: I Am Everything, trailer per il documentario sul vero re del rock n' roll

Magnolia Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Little Richard: I Am Everything, documentario ufficiale sul "vero re del rock n' roll", che arriverà nelle sale e contemporaneamente in digitale il 21 aprile prossimo.

Diretto da Lisa Cortes, produttrice di Precious, il documentario - presentato al Sundance Film Festival - racconta la storia delle origini nere e queer del rock n' roll, nella figura dell'innovatore e ideatore del genere Richard Penniman.

Attraverso una grande quantità di filmato d'archivio e performance che ci portano nel complicato mondo interiore di Richard, il film svela la storia della vita dell'icona della musica con tutti i suoi cambiamenti e le sue contraddizioni. Grazie a interviste a familiari, musicisti e studiosi black e queer all'avanguardia, il film rivela come Richard abbia creato una forma d'arte per la massima espressione di sé, ma ciò che ha dato al mondo non è mai riuscito a darlo a se stesso. Nel corso della sua vita, Richard si è mosso come una pallina da flipper tra Dio, il sesso e il rock n' roll. Il mondo ha cercato di racchiuderlo in una scatola, ma Richard era un essere omnidirezionale che conteneva moltissime cose: era "tutto", senza alcun dubbio.

Cresciuto con l'idea che essere gay fosse un peccato, non ha mai abbracciato pienamente la sua natura e, anni dopo, si è schierato contro la comunità LGBTQ+.