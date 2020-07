Little Monsters: Josh Cooley realizzerà il film dedicato agli iconici mostri

Il regista Josh Cooley, dopo il successo di Toy Story 4, ritornerà dietro la macchina da presa per Little Monsters, dedicato agli iconici mostri Universal.

Josh Cooley, dopo il successo di Toy Story 4, tornerà alla regia in occasione di Little Monsters, un progetto che unirà riprese live-action e animazione.

Il progetto viene descritto come una "lettera d'amore nei confronti dei classici di Hollywood e la storia del cinema".

La regia e la sceneggiatura saranno curate da Josh Cooley che proporrà con Little Monsters un approccio multi-generazionale agli iconici mostri della Universal come Dracula, la Mummia e Frankenstein.

Il film sarà prodotto da Todd Lieberman e David Hoberman e si baserà sul design dei personaggi creati dal concept artist Crash McCreery, che ha lavorato a film come Jurassic World, Kong: Skull Island e Rango, attingendo alla storia dei famosi mostri.

Il progetto sarà destinato a tutta la famiglia, espandendo così l'universo anche ai personaggi più giovani.

Cooley ha trascorso 17 anni lavorando alla Pixar, partecipando a progetti come Gli incredibili e Cars, e scrivendo film come Inside Out. Il regista ha poi realizzato Toy Story 4, progetto che ha incassato 1 miliardo di dollari, che ha vinto un premio Oscar.