Little Big Italy stasera su Nove: Francesco Panella sbarca in estremo Oriente: anticipazioni e tappe

Stasera Little Big Italy sbarca per la prima volta in Oriente: ecco le anticipazioni e le tappe del programma in onda in prima serata su Nove

Stasera, alle 21:25, su Nove inizia una nuova stagione di Little Big Italy. In questa serie di episodi, Francesco Panella si avventura per la prima volta in estremo Oriente alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all'estero e delle loro storie di vita. Ecco le anticipazioni e le tappe.

Little Big Italy segue Francesco Panella mentre viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all'estero. Ogni stagione presenta nuove avventure culinarie in diverse parti del mondo. Questa volta il programma ci porta in Oriente, è la prima volta che Francesco Panella arriva in queste località con la sua trasmissione.

Le tappe di Little Big Italy

Lo show, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, partirà da Dubai e per la prima volta si sposterà in estremo Oriente nelle esotiche Kuala Lumpur, Bangkok (protagonista di ben due puntate), Phuket e Ho Chi Minh. La sfida tra i ristoratori farà poi ritorno in Europa, Valencia e Varsavia, per le ultime due puntate di questo nuovo ciclo di otto imperdibili appuntamenti.

In ogni tappa Francesco verrà, come sempre, guidato da tre italiani che vivono in città alla scoperta dei loro ristoranti preferiti che propongono la cucina del bel paese. L'occasione permette anche di raccontare la storia familiare di questi italiani che hanno deciso di lasciare il paese per andare a vivere lontano dalle loro case e dai loro affetti.

Il giudizio viene espresso su tre piatti: la scelta dell'expat, il piatto forte del ristoratore e una voglia di Francesco fuori menù. Alla fine, Francesco esprimerà il voto di italianità che, sommandosi ai voti parziali, potrà essere determinante per decretare il miglior ristorante Little Big Italy di ogni città.

Il passato Francesco Panella ha visitato molti ristoranti italiani in diverse città del mondo, come New York, Madrid, Stoccolma, Tenerife, Tel Aviv, Istanbul, Dublino, Porto Rico, Washington, Nashville, Phoenix e Seattle. In ogni puntata, ha scelto il miglior ristorante Little Big Italy della città. Per esempio, a New York ha vinto il ristorante San Gennaro.