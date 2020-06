L'Istituto Luce restaura il discorso di Benito Mussolini a 80 anni dalla dichiarazione di guerra dell'Italia

Risale al 10 giugno 1940 la dichiarazione di guerra dell'Italia a Francia e Inghilterra e, a 80 anni dal fatale annuncio, l'Istituto Luce ha eseguito il restauro di quel discorso di Benito Mussolini alla folla che sanciva a tutti gli effetti l'ingresso del nostro Paese nel secondo conflitto mondiale.

Il risultato finale sarà presentato in un prossimo evento pubblico, per il momento è stato diffuso un breve estratto video di poco più di un minuto.

"Combattenti di terra, di mare e dell'aria! Camicie nere della rivoluzione e delle legioni! Uomini e donne d'Italia, dell'Impero e del regno d'Albania! Ascoltate! L'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia...": cominciava così quel discorso più volte interrotto da una folla in delirio, ignara dell'assoluta mancanza di visione militare strategica da parte del Regime, che si illuse e illuse il popolo italiano sulla prospettiva di una guerra lampo e lo trascinò, al contrario, in un conflitto duro e sanguinoso dalle conseguenze tragiche e dalle perdite incalcolabili.

In occasione degli 80 anni dalla dichiarazione di guerra, Istituto Luce-Cinecittà ha deciso di procedere al restauro digitale e colorizzato del documento, realizzato, con giovani professionisti del settore e il know how storico degli enti promotori, attraverso il Lazio Film Production Lab, un laboratorio sperimentale promosso da Regione Lazio, Lazio Innova, Istituto Luce-Cinecittà e Human Touch Media, dedicato al restauro, alla colorizzazione, riattualizzazione e tecniche digitali di alto livello sui documenti visivi d'archivio. Un'operazione eseguita con i più scrupolosi criteri di ricerca e ricostruzione storica e di filologia documentale, che ha come fine quello di restituire il racconto di un momento cruciale quanto drammatico per il nostro Paese.