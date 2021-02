L’isola dei famosi 2021, slitta il debutto della nuova stagione?

L'Isola dei famosi 2021 avrebbe rimandato il debutto della nuova stagione. Secondo le indiscrezioni pubblicate da TVBlog il reality non dovrebbe quindi andare in onda con la prima puntata l'8 marzo, ma avrebbe ritardato la partenza di qualche giorno per non scontrarsi con Il Commissario Montalbano su Rai1.

Il reality sarebbe dovuto inizialmente partire l'8 marzo, il lunedì successivo alla prevista finale del Grande Fratello Vip 5. Secondo le indiscrezioni di TVBlog, Mediaset sta pensando di cambiare la data d'inizio del programma, questo perchè il secondo lunedì di febbraio il reality rischia di scontrarsi con Il metodo Catalanotti, una nuova storia incentrata de Il Commissario Montalbano, una delle corazzate targate RAI.

Ilary Blasy, alla conduzione del reality, dovrebbe presentarci i suoi naufraghi vip giovedì 11 marzo, dalla settimana successiva L'Isola dei famosi 2021 dovrebbe andare in onda due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì. Nel frattempo gli autori stanno provando a completare il cast dei naufraghi e a dare un volto ai due opinionisti che affiancheranno la Blasi nella conduzione.