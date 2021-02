L'isola dei famosi 2021, Massimiliano Rosolino nuovo concorrente del reality?

Massimiliano Rosolino potrebbe essere un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2021: secondo TV Blog il campione di nuoto napoletano si aggiungerebbe al cast del reality di Ilary Blasy.

Il cast dell'Isola dei Famosi si sarebbe arricchito di un nuovo concorrente, dopo le indiscrezioni della settima scorsa sui nomi dei naufraghi, oggi ci sarebbe dunque una new entry.

Il vincitore di tre medaglie alle Olimpiadi di Sydney 2000 è stato corteggiato a lungo dalla produzione ,che per averlo tra le file dei naufraghi sarebbe disposta a sborsare un cachet di 100.000 euro. Per Massimiliano Rosolino si tratterebbe di un ritorno in televisione dopo la partecipazione all'edizione di Ballando con le stelle 2007, dove ebbe come maestra Natalia Titova, diventata poi sua moglie.

Rosolino ha partecipato anche all'edizione di Pechino Express del 2013 in coppia con Marco Maddaloni, il duo, denominato Gli Sportivi, si aggiudicò il reality. Nel 2019 ha condotto Un dolce da maestro su La7.

Dal cast dei naufraghi dovrebbe uscire Amedeo Goria, sembra che le visite mediche del giornalista sportivo della RAI, stando alle indiscrezioni di Libero, non siano andate bene. Non si tratterebbe di nulla di grave, fortunatamente, ma i parametri fisici per partecipare al reality sono abbastanza alti. Un brutto colpo per la produzione che sperava di sfruttare con Amedeo Goria la scia della partecipazione di Maria Teresa Ruta, ex moglie del giornalista, al Grande Fratello Vip 5.