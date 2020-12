L'Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi alla conduzione: quando andrà in onda?

Mediaset avrebbe confermato che L'Isola dei Famosi 2021 ci sarà, con Ilary Blasi al timone: ecco quando potrebbe andare in onda il reality su Canale 5.

L'Isola dei Famosi 2021 si farà e sarà affidata a Ilary Blasi ma quando andrà in onda? Di lunedì alla fine del Grande Fratello Vip 5, che terminerà ufficialmente l'8 febbraio.

Il Grande Fratello Vip 5 è stato allungato ma il vuoto lasciato dal programma di Alfonso Signorini verrà presto colmato, a quanto pare, da L'Isola dei Famosi 2021 che sarà affidata a Ilary Blasi. Nei mesi scorsi si era parlato di portare il programma in Europa, nelle Canarie, abbandonando la location dell'Honduras a causa dell'emergenza sanitaria mondiale.

Nonostante stiano già iniziando a circolare i primi nomi, tra ex tronisiti ed ex concorrenti di altri reality, c'è naturalmente anche chi usa maggiore cautela. Mediaset, infatti, potrebbe avere già pronto un piano B più semplice da realizzare, vista la grande incertezza che caratterizza questo periodo.

L'ultima edizione de L'Isola dei Famosi è andata in onda dal 24 gennaio al primo aprile 2019 ed è stata condotta da Alessia Marcuzzi che quest'anno si è trasferita a Temptation Island, versione NIP. Il reality fu vinto da Marco Maddaloni, ex Judoka e fratello di Pino vincitore dell'oro alle Olimpiadi di Sydney nel 2000.