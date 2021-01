L’Isola dei famosi 2021, Elisa Isoardi concorrente del reality?

Elisa Isoardi prossima concorrente dell'Isola dei Famosi 2021? Secondo le indiscrezioni di TvBlog la conduttrice televisiva sarebbe pronta ad approdare sull'isola honduregna dove si svolgerà il reality condotto da Ilary Blasi.

Dopo l'esperienza alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle, Elisa Isoardi sarebbe pronta a lasciare la RAI per entrare nel cast de L'Isola dei famosi 2021, secondo un'indiscrezione lanciata da TvBlog. L'ex conduttrice de La prova del cuoco la scorsa settimana, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, parlando del suo futuro televisivo ha detto: "Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose", parole che molti hanno interpretato come un addio alla Rai con cui aveva iniziato a lavorare nel 2005 con il programma Guarda che luna.

La partenza dell'Isola dei famosi per il momento è prevista per il prossimo 8 marzo, il cast è ancora tutto da definire, mancano ancora tre caselle importanti come quello dei due opinionisti e dell'inviato sull'isola. Per quest'ultimo ruolo dopo la rinuncia di Alvin si era parlato di Aurora Ramazzotti o Teo Mammuccari ma nulla è stato deciso.

Sempre su TvBlog oggi spuntano i nomi di altri possibili concorrenti del reality show, tra questi ci sarebbero la comica cabarettista Valentina Persia, il modello di origini indio-brasiliane Akash Kumar e Alex Nuccetelli, ex marito della gieffina Antonella Mosetti.