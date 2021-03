L'Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente nelle prime puntate per motivi di salute

Elettra Lamborghini non parteciperà alle prime puntate de L'Isola dei Famosi 2021 per problemi di salute: ecco quali.

Elettra Lamborghini, annunciata opinionista de L'Isola dei Famosi 2021, non parteciperà alle prime puntate. I motivi? Riguardano la sua salute: la cantante è in fatti risultata positiva al Covid.

Lunedì 15 marzo inizierà la nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality quest'anno sarà condotto da Ilary Blasi e sull'isola honduregna ci saranno venti naufraghi, a cui all'ultimo momento si è aggiunto l'ex tronista Andrea Cerioli al posto di Carolina Stramare, che ha dovuto rinunciare per motivi familiari.

In studio a fiancheggiare la moglie di Francesco Totti ci saranno due opinioniste d'eccezione: Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ma lunedì prossimo la squadra non sarà al completo a causa della defezione della cantante.

Elettra, secondo Tvblog, non potrà partecipare alla prima puntata del programma perchè è risultata positiva al Covid-19. L'ereditiera per il momento si starebbe curando da casa e non ha rilasciato nessuna dichiarazione. L'Isola dei Famosi da quest'anno prevede due appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì, non è escluso che la Lamborghini sarà costretta a mancare anche altri appuntamenti del reality, tutto dipende dalle sue condizioni di salute e dal rispetto dei protocolli esistenti.

In questo momento la produzione sta valutando come procedere, se le condizioni di salute di Elettra lo permetteranno non è escluso un collegamento da casa in streaming. Nel caso in cui l'opinionista dovesse mancare ad un solo appuntamento del programma non saranno presi provvedimenti. Se il periodo di assenza sarà più lungo si potrebbe decide di rivolgersi ad un 'supplente'. Il nome più gettonato resta quello di Tommaso Zorzi che dopo aver vinto il reality aveva rifiutato l'offerta della produzione per avere il tempo di riprendersi dalla stanchezza, soprattutto mentale, del Grande Fratello Vip più lungo della storia.