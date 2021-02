L’Isola dei famosi 2021, ecco il cast ufficiale del reality di Ilary Blasi

L'isola dei Famosi 2021 ha un cast ufficiale: dopo la defezioni di Amedeo Goria e Giovanni Ciacci per motivi di salute, Ilary Blasy ha trovato dei validi sostituti, secondo le anticipazioni pubblicate su Tv Blogo e Biccy l'infliuencer tra i nuovi concorrenti ci sono Andrea Cerioli e Giles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle si sono aggiunti al cast del reality.

Ecco l'elenco dei futuri naufraghi:

Paul Gascoigne

Elisa Isoardi

Vera Gemma

Akash Kumar

Brando Giorgi

Clemente Russo

Angela Melillo

Carolina Stramare

Valentina Persia

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti

Gilles Rocca

Simone Paciello detto Awed

Daniela Martani

Beppe Braida

Francesca Lodo

Drusilla Gucci

Roberto Ciufoli

Fariba Teherani (Isola dei parassiti)

Marco Maddaloni (Isola dei parassiti)

Ubaldo Lanzo (Isola dei parassiti)

La quindicesima edizione de L'isola dei Famosi è ormai alle porte, il programma partirà la seconda settimana di marzo e, come il Grande Fratello Vip 5, verrà trasmesso due volte alla settimana. Il programma condotto da Ilary Blasy vedrà in studio Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini come opinioniste, mentre il campione di nuoto Massimiliano Rosolino sarà l'inviato sull'isola honduregna scelta come location del programma.

Blogo TV ha anticipato per primo che si sarebbero aggiunti al cast del programma lo youtuber Simone Paciello, in arte Awed e l'influencer Andrea Cerioli, volto noto agli appassionati dei reality per aver partecipato al Grande Fratello e a Temptation Island come tentatore. Cerioli inoltre è stato sia tronista che corteggiatore di Uomini e Donne. Inoltre sull'Isola dovremo vedere il cabarettista Beppe Braida, Francesca Lodo, ex letterina di Passaparola, Drusilla Gucci e il comico Roberto Ciufoli.

Solo due giorni fa inoltre è stato annunciato il nome di Gilles Rocca, vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle.

L'Isola dei famosi 2021 partirà il 12 marzo. È la seconda volta che Mediaset sposta l'inizio del reality per evitare la concorrenza RAI, questa volta gli autori hanno chiesto il rinvio per non scontrarsi con l'ultima puntata della fiction Che Dio ci aiuti.