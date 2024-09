Lisa Kudrow e Ray Romano protagonisti del primo teaser della serie No Good Deed, ecco quando uscirà

Netflix ha fissato al 12 dicembre la data della première della nuova dark comedy No Good Deed, interpretata da Lisa Kudrow e Ray Romano, dal creatore di Amiche per la morte Liz Feldman. Lo streamer ha anche diffuso un primo teaser, che potete vedere di seguito.

La serie, composta da otto episodi, vede Kudrow e Romano nei panni di Lydia e Paul, che decidono di abbandonare la loro casa vuota per costruirsi una nuova vita, mettono in vendita la loro splendida villa in stile spagnolo degli anni Venti, situata in uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles. Inizia così la frenesia immobiliare. Molte famiglie corrono ad acquistare quella che credono essere la casa dei loro sogni, convinte che risolverà tutti i loro problemi. Ma come Lydia e Paul sanno fin troppo bene, a volte la casa dei sogni può essere un vero incubo. Mentre lottano per nascondere gli oscuri e pericolosi segreti che albergano nella loro casa di lunga data, Paul e Lydia iniziano a capire che l'unico modo per sfuggire al passato è affrontarlo definitivamente.

Chi recita in No Good Deed?

Il teaser presenta anche il resto del cast principale, tra cui Linda Cardellini, O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, Denis Leary, Poppy Liu, Teyonah Parris e Luke Wilson. Le guest star includono Matt Rogers, Kate Moennig, Chloe East, Rory Scovel, Wyatt Aubrey, Kevin Alves e Linda Lavin, con Anna Maria Horsford.

Feldman è creatore, showrunner, regista e produttore esecutivo. Silver Tree è anche regista e produttore esecutivo. Christie Smith, Jessica Elbaum e Will Ferrell producono esecutivamente per Gloria Sanchez Productions.

La Kudrow ha vinto un Emmy per il suo ruolo di Phoebe Buffay in Friends nel 1998. Inoltre l'attrice-produttrice ha ottenuto finora 15 nomination agli Emmy, l'ultima delle quali nella categoria Outstanding Variety Special (Pre-Recorded) per aver prodotto, insieme ai suoi co-protagonisti di Friends, Friends: The Reunion.