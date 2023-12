Lionsgate annuncia di aver completato l'acquisizione di eOne

Lionsgate ha annunciato di aver completato l'acquisizione di eOne, in passato di proprietà di Hasbro. L'accordo prevede un pagamento di 375 milioni di dollari in contanti più l'assunzione di alcuni prestiti legati ai finanziamenti della produzione.

I dettagli dell'accordo

Nel mese di agosto è stata annunciata la transazione che permetterà a Lionsgate di avere un'aggiunta di oltre 6500 film e serie televisive nel proprio catalogo, oltre ad ampliare di molto il portfolio di brand e franchise a disposizione.

Tra i titoli prodotti da eOne ci sono serie come The Rookie, Yellowjackets e lo show Naked & Afraid. Lionsgate ha inoltre ottenuto i diritti cinematografici per lo sviluppo del film ispirato a Monopoly.

Jon Feltheimer, CEO di Lionsgate, ha dichiarato: "L'acquisizione di eOne conclude un anno impegnativo durante il quale abbiamo continuare a eseguire la nostra strategia legata al rafforzare il business del nostro studio, mentre ci prepariamo alla separazione di Lionsgate e STARZ che diventeranno delle società indipendenti. Mentre abbiamo svolto la nostra pianificazione legata all'integrazione, la nostra analisi ha ribadito la nostra convinzione che eOne sarà un'aggiunta di valore e altamente accrescitiva ai nostri affari. Siamo felici di accogliere il gruppo di dipendenti di talento di eOne nella nostra famiglia di Lionsgate".