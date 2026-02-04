L'invisibile, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: come finisce la miniserie

Giunge al termine anche L'invisibile, la fiction di Rai 1 con Lino Guanciale e Levante che racconta la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro: ecco cosa vedremo nella seconda e ultima puntata

Stasera su Rai 1 alle 21:30 torna, per l'ultima volta, L'Invisibile, la fiction con protagonista Lino Guanciale che racconta la cattura del boss Matteo Messina Denaro. E che ieri sera, al suo esordio, ha fatto regitrare numeri ottimi: 4.016.000 di spettatori, pari al 23.7% di share.

Come finisce L'Invisibile: cosa succede nell'ultima puntata

Lino Guanciale in una scena de L'invisibile

Nel gran finale, in onda in questo mercoledì 4 febbraio, il colonnello del Ros Lucio Gambera (interpretato da Lino Guanciale), che ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla cattura del superlatitante, sta finalmente per chiudere il cerchio e portare così a compimento il proprio percorso.

Un'indagine durata anni, tra errori e depistaggi, che ha avuto un prezzo umano notevole, mettendo in crisi il privato del colonnello e di tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco.

L'Invisibile, le anticipazioni dell'episodio 3

Nel primo episodio dell'ultima puntata, dopo la scoperta della talpa, il morale della squadra di Gambera è a terra. Ma l'operazione deve andare avanti: sul Monte Catalfano, un'altura che sovrasta Palermo, bisogna montare un'antenna necessaria a rafforzare il segnale delle intercettazioni radio. Ram e Dago si offrono di condurre la missione, ma un temporale violentissimo causa un'inaspettata tragedia: è un altro duro colpo per Gambera.

Il Colonnello e i suoi uomini decidono di infiltrarsi a casa di Rosalia (Simona Malato, che abbiamo visto al cinema in questi giorni nel film Franco Battiato - Il lungo viaggio), la sorella del boss, per installare segretamente altre microspie. È in questa occasione che, nascosto in cucina, trovano un indizio che cambia tutto.

Episodio 4: l'operazione "Tramonto" e la cattura del boss

L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro

Sfruttando quanto scoperto a casa di Rosalia, Gambera e i suoi uomini cercano di ricostruire i movimenti del boss nei mesi precedenti. Dopo aver analizzato un enorme quantitativo di dati, individuano una clinica palermitana dove Messina Denaro si sarebbe recato regolarmente negli ultimi anni e, accedendo al sistema online dell'istituto, trovano la conferma dei loro sospetti.

Gambera decide di giocarsi il tutto per tutto: organizza così un'operazione colossale, coinvolgendo anche le forze del GIS e di altri Reparti Territoriali. La mattina del 16 gennaio 2023 l'operazione "Tramonto" raggiunge il suo culmine: è il momento della verità e della cattura del boss.