L’invisibile: da stasera su Rai 1 la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro

Debutta questa sera, martedì 3 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1, L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la nuova miniserie che porta sul piccolo schermo una delle pagine più delicate e complesse della storia recente italiana. Al centro del racconto c'è la cattura del boss, osservata però da un punto di vista diverso, da quello degli uomini che per anni ne hanno seguito le tracce.

Una storia di attese, fallimenti, intuizioni e sacrifici personali, con Lino Guanciale protagonista e la regia di Michele Soavi. Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo della miniserie.

L'invisibile, di cosa parla la miniserie

Lino Guanciale in una scena de L'invisibile

L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro segue gli ultimi mesi di indagine condotti dal colonnello del Ros Lucio Gambera (Lino Guanciale), ufficiale determinato e ossessivo, che ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla cattura del superlatitante.

Dopo anni di piste sbagliate e operazioni a vuoto, per Gambera arriva un ultimatum: tre mesi di tempo per chiudere il cerchio, poi l'inchiesta passerà ad altri. Da qui prende forma una corsa contro il tempo fatta di intercettazioni, pedinamenti, errori e improvvise svolte, mentre la pressione psicologica sull'intera squadra cresce giorno dopo giorno.

L'invisibile racconta così non solo un'indagine, ma il prezzo umano che essa comporta, mostrando quanto la ricerca della verità possa mettere in crisi affetti, equilibri e certezze personali.

Le anticipazioni della prima puntata

L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro

Nei primi due episodi in onda questa sera su Rai 1, il colonnello Gambera mette insieme una squadra ristretta del Ros per l'operazione decisiva, consapevole di avere poco tempo e pochissimi margini di errore. Le difficoltà non tardano ad arrivare: alcune operazioni saltano all'ultimo momento e il sospetto che all'interno del gruppo possa esserci una talpa inizia a farsi strada.

Per questo Gambera affida a Sancho, il suo collaboratore più fidato, un compito delicatissimo, quello di controllare i colleghi senza farsi notare. Nel frattempo però la vita privata del colonnello comincia a incrinarsi, schiacciata dal peso di un'indagine che non ammette distrazioni.

Il cast della serie

Lino Guanciale e Levante in una scena

A guidare il cast de L'invisibile è Lino Guanciale, che dà volto e spessore al colonnello Lucio Gambera. Accanto a lui, Ninni Bruschetta interpreta Matteo Messina Denaro, presenza costante e minacciosa anche quando resta fuori campo. Massimo De Lorenzo è Sancho, maresciallo esperto e braccio destro del protagonista, mentre Leo Gassmann veste i panni di Ram, specialista in intercettazioni.

Completano la squadra Giacomo Stallone, Bernardo Casertano, Noemi Brando, Roberto Scorza e Paolo Briguglia. Un ruolo centrale nella dimensione privata del racconto è affidato a Levante, qui attrice nel ruolo di Maria Gambera, moglie del colonnello e punto di riferimento di una famiglia costretta a vivere nell'ombra dell'indagine.

Quante puntate sono e dove vederla

La serie è composta da quattro episodi, suddivisi in due serate evento. La prima va in onda questa sera, martedì 3 febbraio, mentre la conclusione è prevista per domani mercoledì 4 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1. Come sempre sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.