L'Intelligenza Artificiale porterà in vita in modo inedito i capolavori dell'arte in una nuova serie

I capolavori dell'arte come L'urlo e Notte Stellata saranno al centro di un nuovo progetto targato Fremantle che userà l'Intelligenza Artificiale.

Art Awakens sarà infatti composto da alcuni cortometraggi che cercheranno di far immergere gli spettatori nelle iconiche opere, rivelando inoltre dei dettagli inediti legati alla loro creazione.

Le opere al centro del progetto

Il primo gruppo di corti si ispirano a L'urlo di Edvard Munch, La grande onda di Hokusai, La Notte stellata di Vincent van Gogh, Il Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck, La madre di Whistler di James McNeill Whistler, e I nottambuli di Edward Hopper.

Art Awakens è stata creata in collaborazione con il regista spagnolo Hilario Abad, esperto nel settore dell'Intelligenza Artificiale.

Fremantle ha dichiarato che verranno rilasciati ulteriori dettagli sulla distribuzione dei corti nei prossimi mesi.

Il primo lavoro targato Imaginae

A occuparsi dello sviluppo è stata Imaginae, l'etichetta lanciata un anno fa e James Duffen, che si occupa della sua gestione, ha dichiarato: "Art Awakens è esattamente il motivo per cui esiste Imaginae. L'Intelligenza Artificiale generativa è un nuovo linguaggio creativo e, quando applicato con gusto, mestiere e sensibilità culturale, ci permette di raccontare storie che in precedenza erano impossibili".

Andrea Scrosati, responsabile di Fremantle Europa, ha aggiunto: "La serie Art Awakens è la dimostrazione perfetta dell'ambizione di Imaginae".

Su X ha quindi condiviso il corto dedicato a L'urlo, che spiega la creazione dell'opera parlando del passato dell'artista e ne sottolinea l'impatto avuto nella società e il modo in cui rappresenta un'emozione umana, avendo avuto inoltre un forte impatto culturale.

La descrizione su YouTube sottolinea: "Questo non è solo un volto, è un'emozione. E ora... Si risveglia".