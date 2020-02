L'insegnante viene a casa, stasera su Cine34 tornano Lino Banfi ed Edwige Fenech

In onda stasera su Cine34 alle 21:11 L'insegnate viene a casa, commedia erotica del 1979 firmata da quel Michele Massimo Tarantini già reduce dal successo de La liceale, con Gloria Guida e Ilona Staller, e che sceglie qui come sua protagonista Edwige Fenech.

Edwige Fenech in questo caso è Luisa De Dominicis, giovane e bella insegnante di pianoforte che si trasferisce a Lucca per stare accanto al compagno, l'assessore Ferdinando Bonci Marinotti (Renzo Montagnani), impegnato in politica, più grande di lei e soprattutto molto sposato.

Luisa si illude di convolare preso a nozze con Ferdinando, ignara della moglie che ogni sera, lasciata lei, lo aspetta a casa. Il Marinotti, da par sua, rifugge lo scandalo, non può divorziare dalla moglie ma deve tenere buona l'amante e lo fa con promesse irrealizzabili.

Edwige Fenech nel film L'insegnante viene a casa

Il problema per Ferdinando è che Luisa è difficile da "nascondere": bellissima e sensuale, nel condominio in cui vive ha fatto girar la testa a chiunque, anche al portinaio Amedeo (Lino Banfi) che, come gli altri, la crede una prostituta. Ma chi alla fine la spunta è il giovane Marcello Busatti, il solo a dimostrarle di aver guardato oltre il suo corpo.