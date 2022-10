Lino Guanciale, l'ex Antonietta Bello: "Ho capito di essere lesbica"

Antonietta Bello, storica fidanzata di Lino Guanciale ha dichiarato di essere lesbica. L'attrice, in un'intervista rilasciata al settimanale "Diva e Donna", ha raccontato la presa di coscienza naturale che l'ha portata a 35 anni a scoprire la propria sessualità.

Antonietta Bello è Lino Guanciale hanno condiviso circa dieci anni della loro vita, la loro relazione è terminata nel 2018. Dopo la fine di quest'importante storia, l'attrice ha avuto modo di riordinare le idee acquistando una nuova consapevolezza di sé stessa.

"Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica, per me è stato tutto molto naturale, non l'ho vissuto come uno strappo - si legge nell'intervista rilasciata dall'attrice - È stato un passaggio graduale, delicato, naturale. Poco alla volta mi sono sempre più sentita attratta solo dalle donne".

Antonietta Bello ha avuto alcune relazioni con delle donne, grazie alle quali ha capito che "avere una relazione con una donna significa non avere binari prescritti su come ci si deve comportare e su cosa bisogna desiderare. Ho sentito un'enorme possibilità di costruzione del rapporto: non c'era nulla di scritto, era tutto da creare".

Tornado indietro nel tempo, e alla sua relazione con Lino Guanciiale,

Antonietta Bello ha dichiarato al magazine: "Lino Guanciale l'ho amato moltissimo. Sono stata molto bene con lui, non rinnego nulla. Sa che sono lesbica, siamo rimasti amici e ci vogliamo molto bene. Lui è felice se io sono felice. Mi rendo conto che farebbe più notizia il contrario ma questa è la realtà del nostro rapporto".