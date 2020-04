Lino Banfi: "Con mia moglie malata, uso due mascherine"

In quarantena Lino Banfi dedica attenzioni ed ironia a sua moglie malata; inoltre l'attore ha proposto di mandare Un medico in famiglia in replica dalla prima stagione.

Lino Banfi sta vivendo l'isolamento cercando di prendersi cura della moglie malata di Alzheimer. L'attore descrivendo le sue giornate ha affermando che in questo periodo indossa due mascherine, una è quella dell'ironia ed è solo per la signora Lucia.

Lino Banfi ha caratterizzato uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. L'attore pugliese nella fiction Un medico in famiglia ha interpretato per anni Nonno Libero. Intervistato dall'Ansa, Lino ha detto che in questa stagione, che probabilmente passerà alla storia come quella delle grandi repliche, gli farebbe piacere vedere la famiglia Martini tornare sugli schermi televisivi."Forse rimandare in onda una serie che è stata tanto amata con protagonista un medico di famiglia non sarebbe male - ha affermato - girata tra l'altro quasi tutta in interni, in questa grande casa e questa bella famiglia allargata tra figli e nipoti che si vogliono bene".

Un medico in famiglia 8: Lino Banfi, Giulio Scarpati, Eleonora Cadeddu, Milena Vukotic, Francesca Cavallin e Yana Mosiychuk in una foto di gruppo

Banfi rispetta l'isolamento, soprattutto per non mettere in pericolo la moglie "Mio figlio lo vedo poco anche se abita al piano di sotto, perché ho paura più per mia moglie, che per me. Lo stesso vale per mia figlia Rosanna che abita a 500 metri di distanza". Le uscite di 'Nonno Libero' sono legate alle esigenze più strette "Quando vado a fare la spesa o in farmacia, mi bardo con maschera e tutto il resto, anche per evitare che la gente si avvicini e si creino problemi - poi ha aggiunto con la sua solita ironia - Il fatto è che, avendo una moglie malata, ne porto due di mascherine, l'altra è quella dell'ironia per rasserenarla, dopo 58 anni di matrimonio, per farla divertire".