Lino Banfi e L'allenatore nel pallone: il flashmob online stasera

Lino Banfi presenterà alcune sequenze de L'allenatore nel pallone stasera sui canali social di Alice nella città, in diretta dalle ore 22.00. Si tratta di uno speciale appuntamento con flashmob cinematografico #cinemadacasa promosso da Alice nella Città in collaborazione con Gazzetta dello Sport. La versione del film presentata dall'attore sarà la versione restaurata da Infinity, disponibile in esclusiva sulla piattaforma da metà maggio.

Lino Banfi è Oronzo Canà nel film L'allenatore nel pallone 2

Durante la scorsa settimana, infatti, i lettori di Gazzetta dello Sport hanno selezionato, tramite un sondaggio, i dodici più amati titoli sportivi, i cui spezzoni saranno proiettati domenica sera sui muri dei palazzi delle città italiane. Uno dei film più votati è stato proprio L'allenatore nel pallone, scelto tra 30 titoli dedicati allo sport da Invictus a Momenti di Gloria, da Senna a Million Dollar Baby, ma anche Toro Scatenato, Ogni Maledetta Domenica e altri ancora.

Per l'occasione, domenica 10 maggio alle ore 22.00, il protagonista del film Lino Banfi si collegherà in diretta dalla pagina Facebook e Instagram di Alice nella Città per salutare il pubblico e presentare alcune sequenze del celebre cult L'Allenatore nel Pallone che Infinity, il servizio di video streaming on demand del Gruppo Mediaset, ha recentemente restaurato.

In questo momento in cui gli stadi e i cinema sono chiusi, la sinergia tra Gazzetta dello Sport e #Cinemadacasa è accomunata dalla voglia di partecipazione, di stare assieme e di coltivare le proprie passioni, coinvolgendo i lettori di Gazzetta dello Sport in una domenica cinematografica sportiva 2.0. Infinity, la cui mission è da sempre quella di portare il grande cinema italiano e internazionale nelle case degli italiani, si unisce a questa sinergia e rinnova il proprio impegno attraverso il restauro di film cult italiani come L'Allenatore nel Pallone, che andrà ad aggiungersi a Borotalco e Mediterraneo, già disponibili sulla piattaforma nella versione restaurata.