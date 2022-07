Lindsay Lohan si è sposata: "Sono la donna più fortunata del mondo" (FOTO)

Lindsay Lohan ha annunciato di essersi sposata: l'attrice, 36 anni, che questo sabato ha anche festeggiato il suo compleanno, ha recentemente pubblicato una foto con Bader Shammas, nella cui didascalia si è riferito a lui chiamandolo "marito". La coppia aveva dato la notizia del loro fidanzamento ufficiale lo scorso novembre.

Lo scorso 2 luglio, la Lohan ha scelto Instagram per postare uno scatto con Shammas in cui mostrava il suo anello al dito, scrivendo: "Sono la donna più fortunata del mondo. Mi hai trovata e sapevi che volevo trovare la felicità e la gioia, tutto allo stesso tempo. Sono meravigliata che tu sia mio marito. La mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno".

Il marito della star è un consulente finanziario di successo di origini arabe che, dopo aver frequentato l'Università di Tampa e la University of South Florida, ha iniziato a lavorare presso una banca di Dubai in qualità di assistente del vicepresidente dalla Credit Suisse.

Durante un'intervista di Page Six, a proposito del marito della figlia il padre di Lindsay Lohan ha dichiarato: "Non è un tipo di Hollywood, non si vedono foto di loro sulla stampa. È un ragazzo a cui non piacciono le luci della ribalta. Lindsay sta rilanciando la sua carriera e vuoi una brava persona nella tua vita, quando premi il pulsante di riavvio. Ora sono tutti felici. Lindsay ha recuperato la sua vita quando l'ha incontrato, ora sta vivendo una vita davvero felice e sana".