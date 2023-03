Lindsay Lohan annuncia la sua gravidanza con un dolce post su Instagram

Lindsay Lohan aspetta il suo primo figlio. L'attrice ha affidato l'annuncio della sua gravidanza ai social pubblicando un tenero post sul suo account ufficiale Instagram. Pochi istanti dopo sono giunte le congratulazioni di amici, colleghi e fans.

L'immagine è stata pubblicata da Lindsay Lohan per condividere anche con i fans un momento speciale: l'arrivo del suo primo figlio. Lo scatto mostra una tutina bianca con su scritto "Coming Soon", ossia "Prossimamente". Accanto all'immagine, nella didascalia che accompagna la foto, la Lohan scrive: "Siamo stati benedetti e siamo entusiasti".

Tra coloro che si sono congratulati con l'attrice, Paris Hilton la quale ha scritto: "Congratulazioni amore! Sono così contenta per te. Benvenuta nel club delle mamme". Anche Donatella Versace ha lasciato alcune emoji mentre l'account ufficiale di Save the Children ha scritto: "Quanto possiamo essere felici per te? Non esiste un limite".

Come riportato da MLive, Lindsay Lohan ha sposato il suo compagno, il finanziere Bader Shammas nel 2022. Dopo essere stata al centro di numerosi gossip, e un volto spesso presente sui tabloid, l'attrice ha scelto di condurre una vita meno pubblica. Recentemente è tornata sugli schermi come protagonista nella commedia di Netflix Falling for Christmas con Chord Overstreet.

La Lohan sarà inoltre nella nuova commedia romantica Irish Wish in uscita quest'anno sulla piattaforma streaming.