Lindsay Lohan annuncia il fidanzamento con Bader Shammas

Lindsay Lohan ha scelto Instagram per annunciare di essere in procinto di sposare il suo fidanzato, Bader Shammas: 'Sei la mia vita, la mia famiglia, il mio futuro'.

Lindsay Lohan è in vene da festeggiamenti: l'attrice di Mean Girls ha appena annunciato il suo fidanzamento con Bader Shammas. Nelle fotografie postate su Instagram la coppia non riesce a contenere la propria felicità e l'anello di fidanzamento della Lohan è visibile in ogni scatto.

"Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro", ha scritto Lindsay, 35 anni, su Instagram mostrando le foto del suo nuovo anello di fidanzamento. Shammas è Assistant Vice President presso Credit Suisse a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove la star del cinema ormai vive da più di sette anni.

I due si frequentano da due anni, secondo The Independent, e Bader ha confermato ufficialmente il loro fidanzamento ritwittando l'annuncio della sua fidanzata su Twitter. Questo è il secondo fidanzamento dell'attrice che in precedenza aveva deciso di sposare il milionario russo Egor Tarabasov prima della loro separazione nel 2016.

Lindsay Lohan, che si è apertamente dichiarata bisessuale nel 2009 e ha avuto una relazione con la disc jockey inglese Samantha Ronson, apparirà prossimamente al fianco di Chord Overstreet in un film natalizio di Netflix, il cui titolo è ancora sconosciuto.