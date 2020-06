Linda Cristal, morta la star della serie western Ai confini dell'Arizona

É morta, all'età di 89 anni, Linda Cristal, star del genere western. Nella sua carriera ha recitato in numerosi ruoli ottenendo la popolarità con la serie Ai confini dell'Arizona. La notizia della morte è stata diffusa dal figlio Jordan Wexler attraverso il New York Times, dove ha dichiarato che la madre è morta nella sua casa di Beverly Hills.

Linda Cristal era nata a Buenos Aires, la sua carriera era iniziata nel 1952 con il film messicano Cuando levanta la niebla. Qualche anno dopo si è trasferita ad Hollywood, la sua prima pellicola di successo è stata Una storia del West di George Sherman. Grazie al film In licenza a Parigi diretto da Blake Edwards viene premiata come migliore attrice debuttante con il Golden Globe del 1959, il secondo Golden Globe lo vincerà nel 1970 per il ruolo di Victoria Cannon nella serie Ai confini dell'Arizona.

Linda Cristal ha recitato anche in Italia, tra il 1959 ed il 1963, nei film Le legioni di Cleopatra, La donna dei faraoni e Le verdi bandiere di Allah.

Ne Ai confini dell'Arizona - la serie che le è valsa il Golden Globe - è approdata nel 1967, lo show è andato in onda per quattro stagioni e Linda ha partecipato a tutti i 97 episodi andati in onda sulla NBC. La serie era incentrata sulla famiglia Cannon che risiedeva nel ranch The High Chaparral, Victoria - il personaggio interpretato da Linda - era la moglie del capofamiglia, Big John.

In televisione Linda Cristal è apparsa anche in alcuni episodi della serie Bonanza, Love Boat, Fantasilandia e nella telenovela argentina Rossé, nel 1985 era apparsa in dodici episodi di General Hospital. Sul grande schermo la sua ultima apparizione risale al 1978 con il film Love and the Midnight Auto Supply, diretto da James Polakof.

L'attrice è stata sposata con Charles Collins, con l'industriale Robert W. Champion e con Yale Wexlercon, dal quale si era separata nel 1966, e con cui aveva avuto i figli Gregory e Jordan. Ha avuto una relazione con l'attore Adam West.

Dal 1985 si era ritirata dalle scene e si era trasferita a Palm Springs.