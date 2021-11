Linda Carlson: morta a 76 anni la star di Newhart e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

L'attrice Linda Carlson è morta all'età di 76 anni dopo una lunga carriera a teatro, in tv con serie come Newhart e nelle sale, grazie a successi come Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.

Linda Carlson è morta all'età di 76 anni il 26 ottobre, ma solo oggi la sua famiglia ha annunciato la triste notizia dell'addio alla star di progetti come Newhart e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.

La famiglia dell'attrice ha rivelato che la causa della morte è la sclerosi multipla.

Dopo essere cresciuta a Knoxville, Linda Carlson si è trasferita a New York dove ha frequentato la Tisch School of the Arts della New York University. In breve tempo ha iniziato a recitare a teatro, arrivando inoltre a far parte del cast, nel 1973, del revival di Full Circle diretto da Otto Preminger.

L'attrice ha poi debuttato in tv nel 1977 in occasione di Westside Medical, interpretando la dottoressa Janet Cottrell per tredici puntate. L'anno successivo ha quindi recitato in Kax, con star Ron Leibman.

Nel 1985 è stato quindi il turno di Newhart in cui ha avuto la parte della manager dell'emittente televisiva del Vermont dove Dick Loudon, interprete di Bob Newhart, conduceva un talk show. L'attrice ha recitato in tre stagioni della serie.

Nel 1995 Carlson ha poi recitato per due stagioni nel legal drama Murder One, in cui ha avuto la parte del giudice Beth Bornstein. Tra i suoi impegni televisivi ci sono stati anche The Pretender, Clueless e Passions.

Tra i vari lungometraggi interpretati dalla star si ricordano i successi Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e A Beverly Hills... signori si diventa.