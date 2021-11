Linda Batista pestata a Dubai per aver difeso un ragazzo gay

Linda Batista è stata picchiata a Dubai per aver difeso un ragazzo gay: l'attrice brasiliana è finita in ospedale dove le sono stati applicati 40 punti di sutura al volto.

Linda Batista, che proprio in questi giorni sta girando un film a Dubai, è stata aggredita e pestata brutalmente per aver difeso un ragazzo gay. L'attrice in seguito è stata portata in ospedale dove i medici hanno curato le sue ferite, applicando ben 40 punti di sutura sul volto della Batista.

L'attrice brasiliana è stata picchiata e presa a bottigliate in faccia da una donna in un resort; era stata proprio la donna in questione a maltrattare un ragazzo omosessuale davanti a tutti. "Non sono riuscita a rimanere in disparte e sono intervenuta" ha raccontato Linda.

La Batista, conosciuta principalmente per fiction come Elisa di Rivombrosa e Incantesimo, ospite di Storie Italiane su Rai1, ha mostrato il volto tumefatto e ha spiegato di essere stata colpita alla testa con una bottiglia, così brutalmente da aver perfino perso i sensi.

Linda Batista, dopo essere stata a cena, si trovava a una festa di compleanno con degli amici, tra i quali c'era anche il ragazzo che ad un certo punto è stato preso di mira e spintonato da un gruppi di giovani e da una donna. L'attrice è intervenuta e la donna ha reagito spaccandole una bottiglia di vetro in testa, per poi colpirla ripetutamente con il tacco della scarpa. La donna in questione è stata arrestata ed il ragazzo è stato salvato, grazie all'intervento dell'ex di Rossano Rubicondi.