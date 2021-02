L'incendiaria, il remake di Stephen King con Zac Efron ha trovato il suo villain

Il remake de L'incendiaria, romanzo di culto di Stepken King adattato per il grande schermo nel 1984, ha trovato il suo villain. Ad affiancare Zac Efron sullo schermo sarà l'attore canadese Michael Greyeyes.

True Detective: Michael Greyeyes in una scena dell'episodio The Big Never

Il remake de L'incendiaria è stato annunciato per la prima volta nel 2017 da Blumhouse, due anni dopo il regista Keith Thomas è salito a bordo del progetto che di recente ha visto l'arrivo della star Zac Efron.

Adesso Blumhouse ha rivelato che l'attore Michael Greyeyes, meglio conosciuto per il suo lavoro in spettacoli tra cui Fear The Walking Dead, True Detective e V-Wars, ha ottenuto il ruolo di John Rainbird nel remake di Firestarter. Nelle ultime settimane l'attore si è guadagnato gli elogi per la sua interpretazione nel dramma Wild Indian al Sundance Film Festival 2021.

Basato sul libro di Stephen King pubblicato per la prima volta nel 1980, L'incendiaria racconta la storia di Andy e Charlie McGee, un padre e una figlia che si ritrovano a scappare da un'agenzia nota come The Shop a causa dei poteri psichici che possiedono. Concentrandosi, Andy ha la capacità di "spingere" mentalmente le persone, ma molto più importante per il governo è il potere della piccola Charlie, la pirocinesi. A dar loro la caccia è John Rainbird, un agente che opera per The Shop ed è anche uno psicotico sadico. Quando viene a conoscenza dei poteri di Charlie, John diviene ossessionato da lei e, sebbene i suoi capi non lo sappiano, ha in programma di prendere la ragazzina per sé quando verrà trovata.

Nella versione del 1984, Fenomeni paranormali incontrollabili, diretto da Mark L. Lester e interpretato da una giovanissima Drew Barrymore nei panni di Charlie McGee, il ruolo di John Rainbird era interpretato da George C. Scott.