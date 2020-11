Lily James ed Emma Thompson nella romcom What’s Love Got to Do With It?

Lily James ed Emma Thompson nel cast della commedia romantica interculturale What's Love Got to Do With It?, ambientata tra Londra e l'Asia Meridionale.

Lily James, Emma Thompson e Shazad Latif reciteranno nella nuova commedia romantica del regista Shekhar Kapur, What's Love Got to Do With It?, che torna dietro la macchina da presa tredici anni dopo il successo di Elizabeth: The Golden Age.

Locandina di Emma Thompson

I dettagli del plot di What's Love Got to Do With It? al momento sono top secret, ma si parla di una "rom-com interculturale" sull'amore e il matrimonio ambientata tra Londra e l'Asia Meridionale. Il film sarà scritto e prodotto da Jemima Khan con Nicky Kentish Barnes. Studiocanal finanzierà il progetto e si occuperà delle vendite internazionali. Le riprese prenderanno il via a dicembre.

Il nuovo lavoro di Lily Jamess, il thriller Rebecca, interpretato a fianco di Armie Hammer, è disponibile su Netflix. L'attrice ha da poco concluso la lavorazione della miniserie The Pursuit of Love, interpretata a fianco di Dominic West.

Nel 2021 Emma Thompson comparirà in Cruella, focus sul passato malvagio di Cruella de Vil, villain de La carica dei 101. L'attrice si prepara a girare il dramma Good Luck to You, Leo Grande.