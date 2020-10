Lily James cancella due apparizioni in tv dopo la pubblicazione delle foto con Dominic West

Lily James ha cancellato due ospitate televisive per la promozione del film Netflix Rebecca dopo che le foto in cui bacia il collega Dominic West hanno fatto il giro del web.

Lily James ha cancellato due importanti apparizioni televisive legate alla promozione del film Netflix Rebecca dopo che le sue foto di un soggiorno romano insieme al collega Dominic West sono circolate in rete.

Rebecca: la protagonista Lily James

Questa settimana Lily James sarebbe dovuta apparire in un episodio di Today, ma sia lei che il collega di Rebecca Armie Hammer avrebbero cancellato l'apparizione promozionale secondo Page Six. Il Daily Mail informa che la James sarebbe dovuta, inoltre, apparire nel Graham Norton Show, ma anche in questo caso avrebbe cancellato la propria partecipazione.

Lily James e Armie Hammer avevano partecipato ad alcuni eventi promozionali per promuovere il film Netflix Rebecca prima che le foto di Lily James intenta a baciare il collega Dominic West, sposato e padre di cinque figli, durante un soggiorno romano facessero il giro del web.

Dominic West, protagonista della serie The Affair dove per l'appunto interpreta un marito e padre di quattro figli coinvolto in una relazione extraconiugale, ha respinto le insinuazioni dei media in un messaggio congiunto con la moglie in cui ribadisce la solidità del suo matrimonio mentre Lily James al momento tace e sfugge ai media. Dopo la fine della sua relazione con la star di Doctor Who, Matt Smith, in estate Lily James era stata avvistata a Londra insieme alla star Chris Evans, ma a quanto pare la loro relazione si sarebbe conclusa sul nascere.

Qui la recensione di Rebecca, ultima fatica di Lily James che prossimamente vedremo al fianco di Dominic West in The Pursuit of Love, miniserie basata sul libro di Nancy Mitford.