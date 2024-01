Lily Gladstone protagonista di The Memory Police, film diretto da Reed Morano

Lily Gladstone, nominata agli Oscar grazie a Killers of the Flower Moon, ha trovato il suo prossimo progetto: The Memory Police, progetto che sarà diretto da Reed Morano.

La regista, recentemente, ha diretto alcuni episodi della serie The Handmaid's Tale e il film I Think We're Alone Now.

I primi dettagli del progetto

La sceneggiatura di The Memory Police è firmata da Charlie Kaufman, già autore di Essere John Malkovich e Se mi lasci ti cancello.

Il nuovo film è un adattamento del romanzo di Yoko Ogawa e nel team della produzione c'è anche Martin Scorsese.

Al centro della trama del lungometraggio diretto da Reed Morano c'è un'isola senza nome i cui abitanti sono alle prese con un'amnesia colletiva. I residenti si ritrovano a dimenticare le cose, anche gli oggetti, le persone e le azioni quotidiane, il tutto mentre sono controllati dalla Memory Police. Un'autrice di romanzi cerca di nascondere il suo editor, che può ancora ricordare, dalla polizia, mentre lui la incoraggia a scrivere il suo libro.

Lily Gladstone: chi è la prima attrice Nativa Americana a essere candidata agli Oscar?

Lily Gladstone sarà la protagonista del progetto e la notizia arriva a pochi giorni dall'annuncio delle nomination agli Oscar, che le ha permesso di diventare la prima nativa americana presente nella categoria Miglior Attrice Protagonista.