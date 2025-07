Gioco a Due: Lily Gladstone e Kenneth Branagh nel remake con Michael B. Jordan

I tasselli stanno prendendo forma per il remake di Gioco a due (The Thomas Crown Affair), uno dei progetti più attesi di Amazon MGM Studios. Secondo quanto riportato da Deadline, Lily Gladstone, candidata all'Oscar per Killers of the Flower Moon, e Kenneth Branagh, attore e regista pluripremiato, si uniranno al cast insieme a Michael B. Jordan e Taylor Russell.

Gioco a due: trama e cast

Michael B. Jordan, oltre a essere protagonista, sarà anche dietro la macchina da presa per la sua seconda regia dopo Creed III. Jordan interpreterà Thomas Crown, un affascinante miliardario appassionato di rapine d'arte, mosso più dal desiderio di adrenalina che dal profitto. Al suo fianco ci sarà Taylor Russell, nota per le sue interpretazioni in Waves e Bones and All. La dinamica tra i due personaggi sarà centrale per la riuscita del film.

Killers of the Flower Moon: un'immagine di Lily Gladstone

Il ruolo di Lily Gladstone è ancora avvolto nel mistero, ma la sua presenza aggiunge ulteriore interesse al progetto. Dopo la nomination agli Oscar, l'attrice ha continuato a distinguersi in produzioni indipendenti come The Wedding Banquet e Fancy Dance.

Completano il team creativo il direttore della fotografia Bradford Young (Arrival, Selma, A Most Violent Year) e lo sceneggiatore Drew Pearce (Hotel Artemis). La prima bozza del film era stata scritta da Wes Tooke e Justin Britt-Gibson, con un'impostazione più fedele al film originale del 1968.

Assassinio sul Nilo: Kenneth Branagh in una scena

Amazon MGM Studios punta molto su questo titolo, tanto da aver già confermato un'uscita esclusiva nelle sale americane fissata per il* 5 marzo 2027z, segnando la volontà di evitare una distribuzione diretta in streaming.

Una lunga eredità cinematografica

Il film rappresenta la terza incarnazione cinematografica di Gioco a due. La versione più recente, datata 1999 e diretta da John McTiernan, aveva come protagonisti Pierce Brosnan e Rene Russo. L'originale del 1968, firmato da Norman Jewison, vedeva invece Steve McQueen e Faye Dunaway al centro di una sofisticata partita a scacchi tra ladro e investigatrice.

Le riprese del nuovo remake sono previste per l'estate. Con un cast di alto livello e una regia di forte personalità, Gioco a due si prepara a diventare uno dei titoli di punta del 2027.