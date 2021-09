Lil Nas X: i fan paragonano il suo look al Met Gala 2021 a Goldar dei Power Rangers

I fan di Lil Nas X hanno scelto Twitter per paragonare il peculiare look del cantante al Met Gala 2021 a quello di Goldar dei Power Rangers.

Il musicista Lil Nas X si è presentato ai Met Gala 2021 con ben tre diversi outfit, uno dei quali ha fatto impazzire i fan a causa di una peculiare somiglianza: secondo centinaia di utenti Twitter il look della star assomigliava moltissimo a quello del famigerato Goldar dei Power Ranger.

Lil si è presentato al Met Gala indossando un enorme mantello reale che, una volta rimosso, ha rivelato un'imponente armatura d'oro al di sotto della quale il rapper aveva indosso un body dorato aderente di Versace. Anche se il mantello e la tuta erano entrambi impressionanti, è stata l'armatura ad attirare l'attenzione dei fan.

Mentre c'erano alcuni che pensavano che Nas X stesse cercando di creare una sorta di versione alla moda del C-3PO di Star Wars, altri non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra l'armatura del cantante e quella di Goldar: quest'ultimo indossa un'armatura da battaglia color oro che sembra davvero molto simile a quella che Lil indossava al Met Gala.

Ovviamente, i fan si sono divertiti molto a sottolineare le somiglianze dei due look e molti di loro hanno scelto Twitter per caricare una serie di immagini in cui l'armatura del Met Gala 2021 di Lil Nas X viene accostata a quella del personaggio dei Power Rangers.