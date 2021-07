Lil Nas X: Industry Baby, il video "senza censura" fa impazzire il web

Lil Nas X ha fatto impazzire il web ancora una volta pubblicando un fantastico video per il suo nuovo singolo Industry Baby la scorsa settimana. Adesso è arrivata la versione "senza censura" del suddetto filmato, che ha brillantemente satirizzato la saga di Nas definita "Nike Satan Shoe".

Nas ha scelto Twitter per dichiarare di aver caricato su Youtube una versione "non censurata" di "Industry Baby". Molti fan si sono precipitati sul link nella speranza che i pixel fossero stati rimossi dalla scena della doccia cosicché il mondo potesse vedere Nas e i ballerini esibirsi in tutta la loro gloria.

Ma il celebre rapper statunitense, nonché insuperabile troll del web, ha colpito ancora: il nuovo video inizia normalmente ma, ad un certo punto, sembra bloccarsi e tutto ciò che possiamo vedere è un'icona di buffering che compare sullo schermo proprio quando sta per arrivare la scena della doccia. Nas è riuscito a ingannarci tutti.

Molti fan hanno condiviso la loro frustrazione per essere stati sapientemente trollati dal rapper attraverso i social media, mentre altri hanno trovato il gesto semplicemente esilarante. Alcuni hanno persino assecondato il suo scherzo condividendo le loro reazioni al video "non censurato".