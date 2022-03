Lil Bo Weep: morta la cantante australiana, aveva solo 22 anni

Lil Bo Weep, celebre cantante australiana e star di YouTube il cui vero nome era Winona Lisa Green, è morta il 5 marzo a soli 22 anni. La causa di morte non è ancora stata resa nota ma il padre, Matthew Schofield, ha confermato la scomparsa della figlia attraverso un post su Facebook.

Nel suo post Schofield ha scritto: "Questo fine settimana abbiamo perso la battaglia per la vita di mia figlia contro depressione, traumi, disturbi da stress post-traumatico e la tossicodipendenza. Ha combattuto duramente contro i suoi demoni come facevano tutti fianco a fianco a lei. Ha raccolto più e più volte i pezzi rotti, ma non poteva più combattere."

La rapper australiana aveva appena rivelato, tramite Instagram, di aver avuto un aborto spontaneo e di voler organizzare una commemorazione a un anno dalla morte del figlio deceduto prima di nascere. A quanto pare, Lil Bo Weep stava assumendo degli psicofarmaci per la cura della sindrome da stress post-traumatico proprio per questo motivo.

"Come suo padre sono orgoglioso di lei al di là delle parole, mia figlia era la mia migliore amica e io la amavo alla follia. Ora non sta più soffrendo, l'universo ha rivoluto indietro il suo angelo. Gran parte di me ormai si è persa, ma chiedo rispettosamente che i miei amici più stretti cerchino di non chiamarmi finché non avrò superato questo terribile momento in qualche modo questo. Sempre nel mio cuore. La mia Winnie. Lil Bo Weep", ha concluso Matthew Schofield.