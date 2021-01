Libra: il romanzo di Don DeLillo diventerà una miniserie tv

Libra, romanzo del 1988 firmato da Don DeLillo, diventerà una miniserie per la tv sviluppata dalla Spectrum Originals, con una sceneggiatura firmata da Lauren Wilkinson e la produzione di Paul Giamatti.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, la Spectrum Originals sta sviluppando il progetto basato su Libra grazie all'ausilio della scrittrice Lauren Wilkinson, autrice del romanzo American Spy, che sta lavorando sulla storia scritta da Don DeLillo, focus sul complotto per assassinare John F. Kennedy intrecciato con la storia della vita del suo assassino Lee Harvey Oswald.

Rumore bianco: Adam Driver e Greta Gerwig nell'adattamento di Don DeLillo diretto da Noah Baumbach

Libra, pubblicato per la prima volta nel 1988, fonde infatti realtà e finzione per raccontare la storia dell'assassinio di JFK, uno degli eventi più mitizzati nella storia americana, ed esplora l'ossessione e il rapporto degli Stati Uniti con la cospirazione. Il libro è stato selezionato per il National Book Award e il New York Times lo ha definito "il romanzo più ricco di DeLillo".

Lo show sarà scritto da Lauren Wilkinson, il cui romanzo del 2019 racconta di un'agente segreto donna di colore, un romanzo consigliato anche da Barack Obama. Lauren Wilkinson, inoltre, ha recentemente lavorato come scrittore di Class of '09 per FX, Life Undercover per Apple TV + e Citadel per Amazon Prime.