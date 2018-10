Liam Neeson star di Made in Italy insieme al figlio Michael Richardson

Liam Neeson e suo figlio Michael Richardson saranno i protagonisti del film Made in Italy, debutto alla regia dell'attore James D'Arcy.

Al centro della trama ci sarà Robert, un artista londinese che ritorna in Italia insieme al figlio, da cui si era allontanato. I due sono in viaggio per provare a vendere rapidamente la casa che hanno ereditato dopo la morte della moglie di Robert.

Le riprese inizieranno nel mese di aprile 2019 in Italia e la sceneggiatura del progetto è stata firmata dallo stesso D'Arcy, recentemente nel cast di Dunkirk.

Il team della produzione comprende Pippa Cross, Sam Tipper-Hale e Nicola Serra dello studio italiano Palomar. La fotografia del lungometraggio sarà curata da Mike Eley, mentre il montaggio sarà firmato da Chris Dickens (The Millionaire).

Al momento Liam Neeson è impegnato sul set di Men in Black 4, reboot della popolare saga action fantasy.