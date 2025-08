Liam Neeson dice addio ai film d’azione: "A 73 anni non voglio combattere con un bastone"

La star del remake di Una pallottola spuntata ha confermato di non voler più lavorare ad action movie come in passato a causa dell'età avanzata.

Liam Neeson in questo periodo è su tutti i giornali del mondo per l'uscita del remake di Una pallottola spuntata e anche per la presunta relazione con la co-star del film, Pamela Anderson.

Neeson ha ereditato il ruolo da protagonista da un'icona della commedia demenziale come Leslie Nielsen, protagonista della prima trilogia de Una pallottola spuntata tra gli anni '80 e gli anni '90.

Liam Neeson dice basta ai film d'azione

Intervistato da Variety, Liam Neeson ha confermato la scelta di non recitare più in film d'azione: "Il primo Taken è uscito diciotto anni fa, avevo 54 anni. Mi sembra passata una vita. Ogni tanto me ne propongono ancora uno. Ma ho 73 anni, per l'amor del cielo".

Liam Neeson in una scena di Retribution

Neeson è piuttosto chiaro: "Non voglio insultare il pubblico se guardano intere scene di lotta e non sono io. Semplicemente non lo farei. Fino a poco tempo fa mi piaceva fare le mie scene di combattimento. Ma non voglio fare quelle cose con un deambulatore o un bastone. Certo, magari ce ne sarà un altro là fuori, ma niente di certo all'orizzonte".

L'eredita di Leslie Nielsen in Una pallottola spuntata

Nel remake di Una pallottola spuntata, Liam Neeson interpreta Frank Drebin Jr., il figlio del maldestro detective interpretato da Leslie Nielsen nei film originali. L'attore ha spiegato di non aver rivisto i film precedenti una volta ottenuto il ruolo.

"No, mi sono semplicemente fidato della sceneggiatura. E sapevo che sarebbe migliorata man mano che ci lavoravano. Akiva [Goldsman] era co-sceneggiatore, ma c'era sempre un altro autore sul set, un amico di Akiva ovviamente, e proponevano finali alternativi per le scene. Prova questo, prova quello".

Nel cast di Una pallottola spuntata, oltre a Liam Neeson e Pamela Anderson, anche Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston, Liza Koshy, Cody Rhodes, CCH Pounder, Busta Rhymes e Dave Bautista.