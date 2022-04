Liam Hemsworth e Laura Dern protagonisti del film Lonely Planet

Laura Dern e Liam Hemsworth saranno i protagonisti del film Lonely Planet, scrito e diretto da Susannah Grant per Nefflix.

Il progetto sarà una nuova collaborazione tra la piattaforma di streaming e la casa di produzione 3dot dopo la realizzazione della serie Anatomia di uno scandalo, tratta dal romanzo scritto da Sarah Vaughan.

Lonely Planet viene descritto come una storia d'amore ambientata in Marocco, tuttavia non sono stati rivelati ulteriori dettagli riguardanti la trama o i personaggi coinvolti. La produzione non ha inoltre svelato i ruoli affidati a Laura Dern e Liam Hemsworth.

Susannah Grant è stata nominata all'Oscar e agli Emmy e nel corso della sua carriera ha vinto due WGA Award, oltre ad aver ottenuto candidature anche ai riconoscimenti assegnati fai BAFTA e dal sindacato dei produttori. Tra i film a cui ha lavorato ci sono Erin Brockovich, Pochantas e The Soloist, mentre, tra le serie, ha scritto per Party of Five ed è stata showrunner, sceneggiatrice, produttrice e regista della miniserie Unbelievable.

Laura Dern, prossimamente, tornerà sul grande schermo in occasione del film Jurassic World: Il dominio, The Son e Morning. Liam Hemsworth, invece, sarà star di Poker Face accanto a Russel Crowe, che si occuperà anche della regia oltre ad avere la parte nel protagonista.