Liam Gallagher, incidente in elicottero per il cantante degli Oasis: la foto del volto tumefatto

Liam Gallagher ha scelto Twitter per annunciare ai fan di essere stato vittima di un brutto incidente: il cantante degli Oasis ha rivelato di "essere caduto dall'elicottero", anche se le dinamiche non sono ancora state rese note. L'incidente si è verificato dopo l'esibizione di Liam sul palco dell'Isle of Wight Festival.

"Sentite questa, la scorsa notte sono caduto dall'elicottero e non sono riuscito a scriverlo. Va tutto bene. Chi ha detto che il rock 'n' roll è morto? Keith Moon, geloso eh? Dai, lo sapete", ha scritto il celebre cantante nella didascalia della foto, con il senso dell'umorismo che lo contraddistingue da sempre.

Al fine di tranquillizzare i fan Liam, in seguito, ha postato un'altra immagine sul proprio profilo Twitter in cui è visibile una bottiglia di birra spagnola. Il cantante ha aggiunto la seguenti didascalia: "Ciò che non ti uccide ti rende più forte/Tuff Gong (l'etichetta discografica di Bob Marley.)"

Il fratello di Noel Gallagher non si è presentato lo scorso giovedì all'evento di lancio di "Oasis Knebworth 1996", il film-documentario sui due concerti che venticinque anni fa videro gli Oasis, all'apice del loro successo, esibirsi di fronte a 250 mila spettatori.