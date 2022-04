Liam Gallagher ha l'artrite ma si rifiuta di operarsi all'anca: "Preferisco andare in giro in carrozzina"

Liam Gallagher ha rivelato di aver bisogno di una doppia operazione all'anca a causa dell'artrite di cui soffre da qualche anno: l'ex frontman degli Oasis, 49 anni, ha confessato di essere in agonia ogni giorno e che il medico gli ha ordinato di smettere di correre al fine di limitare i danni alle ossa.

Gallagher, a cui è stata diagnosticata l'artrite tre anni fa, ha detto che preferisce usare una sedia a rotelle a vita piuttosto che sottoporsi ad un'operazione chirurgica; il cantante ha sottolineato che preferisce "soffrire" piuttosto che portarsi appresso lo stigma dell'intervento.

"I miei fianchi sono distrutti, ho l'artrite, male. Sono andato a farmi controllare e mi hanno detto che mi sono schiacciato le ossa. La signora ha detto: 'Oh, potresti aver bisogno di un'operazione all'anca, una sostituzione'", ha spiegato la star. "Penso che preferirei provare dolore. Il che è ridicolo, ovviamente. Questo lo so. Ma è lo stigma, è il fatto che tutti sanno che ti sono stati sostituiti i fianchi. Cosa c'è dopo?".

"Non ho intenzione di farlo per un'anca rotta. Preferirei essere su una sedia a rotelle, con Debbie che mi spinge, come in Little Britain", ha concluso Liam Gallagher. "Quando fa freddo, i miei fianchi emettono rumori, come crepitii e schiocchi. Ho bisogno di calore. Non riesco a dormire la notte a causa del dolore. Quindi sto prendendo sonniferi a base di erbe che mi hanno salvato la vita."