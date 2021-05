Lewis Tan sarà il protagonista di About Fate, commedia romantica con Emma Roberts

L'attore Lewis Tan, protagonista di Mortal Kombat, tornerà sul set in occasione di About Fate, commedia romantica con star Emma Roberts.

Lewis Tan, il protagonista di Mortal Kombat, reciterà accanto a Emma Roberts nel film About Fate. Il progetto è stato scritto da Tiffany Paulsen e sarà diretto da Marius Weisberg.

Il lungometraggio viene descritto come una commedia romantica su due persone che credono nell'amore, ma sembrano non essere mai in grado di scoprirne il vero significato. In un susseguirsi di eventi, il destino li fa incontrare nella serata di Capodanno, dando vita a momenti comici e caos.

Le riprese di About Fate, che avrà come star Lewis Tan ed Emma Roberts, inizieranno nel mese di giugno nella città di Boston. Nel cast ci sarà anche Thomas Mann.

Mortal Kombat: un'immagine tratta dal film

L'attore, oltre ad essere apparso in Mortal Kombat, ha recentemente recitato anche in Wu Assassins, Into the Badlands e Deadpool 2. Tan, inoltre, sarà prossimamente protagonista e produttore del pilot Quantum Spy, basato sull'omonimo romanzo.

Al debutto nei cinema americani, Mortal Kombat si è rivelato subito una hit diventando il miglior incasso per un film con il visto censura R al box office USA durante l'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda la co-protagonista del film, Emma Roberts, ricordiamo che è apparsa nelle serie American Horror Story e Scream Queens e più recentemente nei film The Hunt e Holidate.