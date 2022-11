Leslie Phillips è morto a 98 anni, era la voce del Cappello Parlante in Harry Potter

Leslie Phillips, celebre per il suo lavoro in Harry Potter e in tantissime altre pellicole, è morto all'età di 98 anni nella giornata del 7 novembre 2022.

Leslie Phillips, celebre attore noto per i suoi ruoli in Harry Potter (dove interpretava la voce del cappello parlante ad Hogwarts) e in molte commedie britanniche tra cui Carry On, è morto all'età di 98 anni nella giornata di lunedì 7 novembre 2022.

La scomparsa dell'attore è stata riportata direttamente dal suo agente Jonathan Lloyd, confermando a Deadline che si è spento nel sonno per via di una lunga malattia con cui si è confrontato fino ad ora.

La carriera di Leslie Phillips comincia all'incirca negli anni'30 (debuttando col cinema nel 1938, in Lassie From Lancashire), alternando ruoli incisivi sia nel settore teatrale, che in quello cinematografico e televisivo.

Una foto di Leslie Phillips

Fra i suoi lavori più celebri, oltre a quello in Harry Potter, ricordiamo anche il ruolo in Lara Croft: Tomb Raider del 2001, al fianco di Angelina Jolie, e quello in Venus, diretto da Hanif Kurieshi, grazie al quale è stato nominato per un BAFTA. Nel corso della sua vita ha anche ottenuto importanti onorificenze all'interno dell'Impero Britannico.