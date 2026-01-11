Lesley Manville è grata per il successo graduale: "Non sono mai stata il fenomeno del momento"

Lesley Manville è stata protagonista di una chiacchierata con il collega David Schwimmer, star di Friends per il magazine Interview, nella quale ha sottolineato come il suo approccio misurato alla fama derivi dal fatto che la sua carriera non è decollata da un giorno all'altro.

Caratterista di grande talento, Lesley Manville è uno dei volti più conosciuti del cinema internazionale ma non ha mai vissuto un successo improvviso che l'ha portata ad essere conosciuta al grande pubblico e forse anche per questo motivo il suo rapporto con la fama è positivo.

Lesley Manville e il rapporto con il successo

"Penso che sia perché non sono mai stata il fenomeno del momento" ha dichiarato l'attrice "Non sono mai stata un successo improvviso. Ho iniziato a recitare presto, in un'epoca in cui nessuno pensava di andare in America, nessuno pensava di andare a Los Angeles e fare la pilot season".

Lesley Manville in Another Year

Lesley Manville ha spiegato che ha sempre lavorato molto come attrice a teatro senza curarsi della fama: "Ho lavorato in modo piuttosto costante al Royal Court Theatre durante i miei venti e trent'anni. Nessuno pensava alla fama. Non era proprio all'ordine del giorno".

L'approdo a Hollywood e l'esperienza in The Crown

L'attrice di Il filo nascosto ha poi ricordato che il suo ex marito, la star di Slow Horses Gary Oldman, fu invitato a Hollywood in una fase iniziale della sua carriera: "Quando il mio primo marito, Gary Oldman, fece un paio di film britannici e questi gli aprirono una porta in America, all'epoca era una cosa così insolita. Mentre ora, sono davvero felice di non essere stata allora al livello a cui sono arrivata oggi, perché è troppo da sostenere".

L'unico ruolo che le ha regalato maggiore notorietà rispetto al solito è quello della principessa Margaret in The Crown, che le ha permesso di essere riconosciuta anche negli Stati Uniti: "È la prima volta che sono qui in modo consistente dopo alcuni anni, e ora ho notato la differenza. Voglio dire, l'altro giorno ho percorso quattro isolati e, quando sono arrivata al quarto, ero stata fermata sei volte".