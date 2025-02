Grotesquerie,Lesley Manville: "È un periodo d'oro, non sarò mai un'attrice che pensa di sapere tutto"

Lesley Manville ha rilasciato un'intervista a Harper's Bazaar in cui si è soffermata sulla propria carriera e sul proprio percorso da attrice, in costante evoluzione.

Considerata una delle più importanti attrici britanniche, Lesley Manville sarà tra le star del nuovo film di Luca Guadagnino Queer, e ha conquestato il pubblico con la sua performance nella serie tv Grotesquerie.

Lesley Manville e la possibilità di imparare cose nuove

"Non diventerò mai una di quelle persone che pensano che, avendo raggiunto una certa età e avendo lavorato per così tanti decenni non abbia più nulla da imparare" ha spiegato Manville.

Lesley Manville in una scena di Disclaimer

L'attrice ribadisce:"Questo atteggiamento non ti porta da nessuna parte e ti fa diventare soltanto una gran scocciatura perché credi di sapere tutto e invece non lo sai".

Un momento d'oro nella carriera di Lesley Manville

Impegnata al cinema, in tv e a teatro da parecchi decenni, Lesley Manville sta vivendo un periodo d'oro della propria carriera:"È una fase in cui mi trovo ad un livello diverso rispetto a qualsiasi altro vissuto in precedenza. Sapevo fin da bambina che tutto nella mia vita avrebbe richiesto tempo e ne sono felice perché ottenere un grande successo a 20 o 30 anni può essere molto difficile da gestire".

Lesley Manville sarà sul grande schermo nel film Queer, diretto da Luca Guadagnino e con protagonisti l'ex star di 007 Daniel Craig e Drew Starkey.

Primo piano di Lesley Manville in Another Year

Grazie alla sua performance in Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, Lesley Manville ottenne la sua prima candidatura al premio Oscar.