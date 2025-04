L’Eredità: la parola della Ghigliottina, il riassunto della puntata del 18 aprile 2025

La puntata del 18 aprile 2025 de L'Eredità si apre, come di consueto, con il saluto del conduttore Marco Liorni al campione Giovanni. Poi vengono presentati i debuttanti, e il primo è Salvatore della provincia di Cuneo, lavora nella logistica. Diamo il benvenuto anche a Erica, ostetrica della provincia di Firenze e a Thomas della provincia di Parma, che ha un salumificio. E ancora, troviamo Manuela della provincia di Brescia, è un'impiegata.

Nel corso del primo gioco, il C'è o non c'è, vanno in rosso Manuela, Gabriele e Antonio, che sono a rischio eliminazione. Il campione Giovanni sceglie di mandare in sfida Gabriele e Antonio. Gabriele lascia lo studio dopo 33 puntate. Antonio torna in sfida, questa volta con Manuela, in seguito al gioco Chi come cosa. È Manuela a dover salutare e lascia il suo montepremi ad Antonio.

Si gioca nella puntata del 18 aprile 2025 de L'Eredità

Le Professoresse Greta e Linda fanno il loro ingresso in studio annunciando le date: 1953, 1968, 1987, 2003. La prossima sfida vede protagonisti Salvatore e il campione Giovanni, che riesce a battere il suo avversario. È il momento de La Scossa con la Professoressa Linda, sono tutti anagrammi di personaggi dello spettacolo, tranne uno che nasconde un grande del passato. Quest'ultimo non bisogna dirlo per non prendere La Scossa. Erica prende La Scossa e sfida Thomas, il quale prosegue nel gioco.

Al Triello ci sono Giovanni, Thomas e Antonio. Gli argomenti di questo gioco della puntata del 18 aprile sono: bar dello sport, invenzioni, segreti della casa, musica, passeggiata nello spazio, tuttologia, personaggi della storia. Thomas e Antonio arrivano ai 100 secondi. Thomas vince la puntata e gioca alla Ghigliottina per un montepremi da 180.000 euro. Con i dimezzamenti, il montepremi scende a 11.250 euro. Di seguito le parole indizio:

Corsa

Posto

Corpo

Meravigliosa

Ufficiale

Il campione opta per "casa", ma la parola vincente è "macchina".