L'Erede torna stasera su Canale 5: nelle anticipazioni del 5 giugno Melek fa saltare il matrimonio

Dopo l'esordio della scorsa settimana, la nuova soap turca L'Erede si prepara a conquistare il pubblico di Canale 5 anche stasera con la seconda puntata.

Costretto dalla sua famiglia a un matrimonio di circostanza e già combinato, il chirurgo Serhat dovrà dividersi tra l'obbedienza e l'amore per Melek.

Le anticipazioni complete del 5 giugno

Akif arriva a compiere un gesto estremo nei confronti del padre, Bekir Agha: lo abbraccia fino a provocarne la morte per strangolamento. Dalla finestra, Hatçik assiste impotente a tutta la scena. Nel frattempo, tra Serhat e Yildiz viene celebrato un rito religioso pensato per chiudere definitivamente la faida tra le due famiglie. L'atmosfera, però, viene spezzata dall'arrivo improvviso di Melek insieme ai suoi genitori, venuti a trovare Serhat e il padre gravemente malato.

La donna scopre così che il marito sta partecipando a una cerimonia con un'altra donna. Senza esitazione, si fa avanti e si presenta come la moglie di Serhat, creando un'immediata tensione tra i presenti.

La situazione degenera rapidamente: prima Asir minaccia Serhat con una pistola, poi Yildiz punta l'arma contro Melek. A interrompere il caos è la notizia della morte di Bekir Agha, che sconvolge tutti. Yildiz realizza di non poter conquistare il cuore di Serhat e cade nella disperazione. Intanto la faida tra gli Yelduran e i Kordagli resta aperta, mentre Yildiz rifiuta l'idea di essere soltanto una consorte senza potere.

Sul fronte degli affari, Ziyan e Asir incontrano un gruppo di minatori per discutere l'avvio dell'estrazione sui terreni appartenenti sia a loro che agli Yelduran. Asir impone però il silenzio assoluto sulle tensioni con la famiglia rivale.

Nel frattempo Hatçik viene rapita da Yusuf, su ordine di Akif, e portata lontano dalla villa. Qui Yildiz tenta di affermare la propria posizione all'interno della famiglia, trovando però un'accoglienza ambivalente: alcuni la rispettano a fatica, mentre Sultan la sostiene apertamente, riconoscendola come nuora ufficiale della casa.

Parallelamente riappare Nergis, che affronta Sultan con un dubbio: teme che la bambina da lei cresciuta dopo essere stata abbandonata davanti al suo ambulatorio possa essere in realtà la sorella di Serhat. Sultan la rassicura e le chiede di partire con la figlia, confermando che Melek e Serhat non hanno legami di sangue. Tuttavia, all'uscita dalla villa, Nergis viene aggredita da Sevde, soprannominata "la pazza", e scopre che è proprio lei la madre biologica di Melek.

Melek, intanto, si trova al mercato dove osserva una pietra turchese. Il gioielliere le spiega che quel tipo di pietra simboleggia le lacrime delle donne. Serhat la raggiunge e le regala una pietra identica, spiegandole che qualcuno gliel'aveva consegnata dopo averla vista al mercato. Melek interpreta il gesto come una forma di controllo da parte della famiglia di Serhat, che la lascia inquieta. Poco dopo, Serhat nota che Yildiz indossa la stessa pietra, ricevuta in dono dalla madre il giorno delle nozze. Yildiz gli chiede di restare con lei o di portarla via, ma lui rifiuta. Ferita, lo accusa di codardia.

Intanto Melek incontra Sevde, che la convince a seguirla in una zona isolata con la promessa di mostrarle qualcosa di importante. Lì trovano Hatçik gravemente ferita. Melek implora Sevde di aiutarla a portarla in ospedale e la donna accetta, a condizione che venga avvisato Serhat.

Quando Serhat arriva in ospedale, Hatçik gli sussurra qualcosa all'orecchio. Subito dopo, lui lascia il luogo senza dare spiegazioni, ignorando le domande di Melek su ciò che gli è stato detto.