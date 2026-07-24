L'Erede stasera su Canale 5: le anticipazioni del 24 luglio

Nuovo appuntamento con L'Erede stasera su Canale 5. La serie turca entra nel vivo con una puntata ricca di tensioni, nuovi equilibri tra le famiglie protagoniste e una rivelazione destinata a cambiare per sempre la vita di Melek.

Al centro dell'episodio ci sarà infatti il rapporto tra Melek e Sevde: la ragazza, sempre più determinata a conoscere la verità sulle proprie origini, troverà il coraggio di affrontare direttamente la donna per scoprire chi siano i suoi veri genitori.

Anticipazioni di venerdì 24 luglio: Melek scopre la verità sulle sue origini

Melek decide di chiedere spiegazioni a Sevde, ma la reazione della donna sarà inaspettata. Di fronte alle domande della ragazza, Sevde perderà il controllo e la allontanerà bruscamente. Poco dopo, però, la situazione precipiterà ulteriormente: rimasta sola in casa, Sevde si troverà davanti Yusuf, inviato da Sultan, che la minaccerà con una pistola.

Nel frattempo Serhat sarà impegnato a gestire i rapporti tra le famiglie Kordagli e Yelduran. Akif attenderà Serhat in un ristorante, ma prima del suo arrivo incontrerà Asir, deciso a parlare con lui. Quando il Capo arriverà, il clima iniziale sarà molto teso, ma poco dopo Serhat sorprenderà tutti comunicando la sua intenzione di invitare a cena l'intera famiglia Kordagli nella villa degli Yelduran.

L'invito rappresenterà un possibile punto di svolta nei rapporti tra i due gruppi. Asir correrà subito a informare il padre Ziyan, che accoglierà con sorpresa la notizia ma vedrà nella scelta di Serhat un'occasione per mettere fine alle ostilità e avviare una nuova collaborazione.

La cena degli Yelduran porta alla luce nuovi segreti

La cena organizzata da Serhat si trasformerà però in un momento di forte tensione. Melek scoprirà che il marito ha invitato anche i genitori di Yildiz e reagirà con rabbia. Durante la serata Serhat ribadirà il suo ruolo di Capo e mostrerà tutta la sua determinazione anche dopo aver scoperto un progetto legato alla costruzione di una miniera sulle sue terre.

Gli equilibri familiari saranno ulteriormente sconvolti dall'arrivo improvviso di Sevde, portatrice di una verità destinata a cambiare il rapporto tra lei e Melek. La sorpresa più grande della puntata arriverà quando Sevde confesserà di essere la madre biologica di Melek. La rivelazione lascerà la ragazza sconvolta: mentre Sevde cercherà di avvicinarsi alla figlia ritrovata e di recuperare il rapporto con lei, Melek farà fatica ad accettare una verità così dolorosa e improvvisa.

Nel frattempo i Kordagli dovranno affrontare anche la questione dei reperti archeologici, mentre Akif continuerà a muoversi nell'ombra con l'obiettivo di venderli di nascosto. Meryem proverà invece a convincere Ziyan a parlare con Yildiz, nella speranza di ottenere il perdono del padre dopo gli eventi della cena precedente.