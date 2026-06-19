L'Erede su Canale 5, anticipazioni del 19 giugno: Serhat subisce un attentato

Sarà una puntata all'insegna delle tragedie e della gelosia quella in onda stasera su Canale 5 de L'Erede, la serie turca che da qualche settimana fa compagnia al pubblico con i suoi intrighi e la storia di tre vite destinate a intrecciarsi.

L'appuntamento è come sempre, da palinsesto, alle 21:20, nella realtà difficilmente prima delle 22:00, quando la fine de La ruota della fortuna decreterà l'inizio della prima serata. La puntata in onda stasera sarà come sempre visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, nel cui catalogo sono già presenti gli episodi precedenti.

L'Erede, le anticipazioni del 19 giugno: Melek divorata dalla gelosia

Nella puntata de L'Erede in onda questa sera, la gendarmeria si presenta alla villa per accertarsi che Melek non sia trattenuta contro la propria volontà. La giovane si mostra davanti agli agenti indossando abiti tradizionali e rassicura i genitori, spiegando di voler restare lì per sua scelta. Una volta rimasta sola, però, il peso della situazione e dell'umiliazione subita la travolge, mentre Yildiz reagisce con rabbia temendo che gli eventi possano compromettere le sue ambizioni e il suo desiderio di riscatto.

Più tardi, Yildiz approfitta di un momento trascorso nella stanza di Serhat per alimentare i sospetti di Kevser e far credere che tra lei e l'uomo ci sia stato qualcosa. Il suo piano produce l'effetto sperato: il giorno seguente, venuta a conoscenza della situazione, Melek perde il controllo e decide di lasciare la villa.

Nel frattempo, Akif mette in moto un piano contro il fratello. Con la scusa di valutare i danni causati dall'incendio del magazzino, convince Serhat ad accompagnarlo sul posto. Durante il tragitto, però, i due si imbattono in un camion ribaltato che blocca la strada. Mentre gli uomini al seguito si fermano per prestare soccorso, compare improvvisamente Ilyas che apre il fuoco contro Serhat. Akif si frappone tra il fratello e i colpi sparati dall'aggressore e viene gravemente ferito. Dopo la sparatoria, Yusuf elimina Ilyas e cerca di indirizzare i sospetti verso Asir, sostenendo che l'attentatore fosse uno dei suoi uomini più fidati.

Sul fronte familiare, Sevde affronta Sultan e le rivela di sapere che fu proprio lei a rapire sua figlia subito dopo la nascita, riportando alla luce un segreto rimasto nascosto per anni.

Mentre Akif lotta tra la vita e la morte, Serhat vive momenti di grande angoscia e si avvicina sempre di più a Melek. Una situazione che alimenta la gelosia di Yildiz e rende ancora più tesi i rapporti all'interno della villa. Determinato a scoprire chi abbia organizzato l'agguato, Serhat inizia inoltre a guardare con sospetto anche alcune persone molto vicine alla sua famiglia.