L'Erede, anticipazioni del 26 giugno: Melek scopre di essere stata adottata, Serhat diviso tra lei e Yildiz

La serie turca L'Erede torna in TV stasera su Canale 5 in prima serata (quindi alle 22:00, ormai solo i programmi di Maria De Filippi hanno diritto di iniziare 30 minuti prima), e contemporaneamente anche in streaming su Mediaset Infinity.

La puntata odierna sarà ricca di colpi di scena. Melek scoprirà finalmente la verità sulle proprie origini, mentre Serhat dovrà fare ancora una volta una difficile scelta tra sentimenti e il senso del dovere.

Cosa succede nella puntata di stasera de L'Erede

Hilmi viene minacciato, ma reagisce senza lasciarsi intimidire. Intanto Nergis teme che Melek possa scoprire il segreto sulla sua nascita. Nel frattempo Akif è ricoverato in ospedale dopo essersi frapposto tra Serhat e i proiettili destinati a lui.

Yusuf cattura Hamza, padre di Ilyas, e lo tortura per ottenere il nome del mandante dell'attentato contro Serhat. Messo alle strette, Hamza accusa Asir, ma Serhat continua a nutrire forti dubbi sulla sua colpevolezza.

Ziyan affronta Sevde e la minaccia di morte se continuerà a cercare vendetta per quanto accaduto in passato. Poco dopo, Melek costringe i genitori a raccontarle tutta la verità: scopre così di essere stata adottata. La rivelazione la sconvolge e la ragazza accusa i genitori di averle mentito per tutta la vita.

La decisione di Sultan di permettere a Melek di dormire nella stanza di Serhat provoca la furiosa reazione di Yildiz, alimentando ulteriormente l'ostilità tra le due donne. Nel frattempo Dalyan fa visita a Sultan per assicurarle che la sua famiglia non è coinvolta nell'attentato ad Akif. Le confessa inoltre di essere innamorato di Yildiz e le chiede di essere informato qualora decidesse di allontanarla dalla villa.

Anche Sultan incontra Ziyan, apparentemente per chiarire i sospetti sull'attentato. In realtà vuole verificare se Sevde le abbia detto la verità. Pur sapendo che Ziyan potrebbe mentire, osservando la sua reazione capisce di aver ottenuto la conferma che cercava.

Rientrata alla villa, Sultan convince Serhat che la presenza di Yildiz non è più necessaria: il matrimonio religioso era stato celebrato per fermare la faida tra le famiglie, ma il conflitto continua e quell'unione ha ormai perso la sua ragione d'essere. Ordina quindi alle domestiche di svuotare la stanza della ragazza. Quando Yildiz protesta disperatamente, Serhat interviene. La giovane tenta di sedurlo: lui resiste, ma inizia a provare un'inattesa attrazione nei suoi confronti.

Sebbene inizialmente venga cacciata, Serhat cambia idea e ordina a Yildiz di restare alla villa. Melek, sconvolta e furiosa, decide allora di andarsene. Serhat la raggiunge, ma all'ultimo momento rinuncia a fermarla, combattuto tra l'amore per lei e le responsabilità che sente nei confronti di Yildiz.

La puntata si chiude con un nuovo colpo di scena: Yusuf informa Serhat che Asir è stato rapito e condotto sulle montagne. Serhat torna rapidamente alla villa, prende una pistola e si prepara a intervenire, cercando al tempo stesso di tenere Akif lontano dal pericolo.