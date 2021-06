Leonardo Pieraccioni: la trama del nuovo film con Sabrina Ferilli

Il sesso degli angeli è il nuovo film di Leonardo Pieraccioni che ne ha svelato la trama su Instagram: sul set con lui ci saranno Sabrina Ferilli e Marcello Fonte, il protagonista di Dogman. Le riprese inizieranno domani 14 giugno a Roma.

Leonardo Pieraccioni mancava sul set dal 2018, anno del suo ultimo film Se son rose. L'attore toscano ha deciso di iniziare le riprese della sua nuova pellicola, Il sesso degli angeli, a Roma. Ma la città eterna non sarà l'unica location, il film infatti sarà girato per quattro settimane a Roma, tre settimane a Firenze e una settimana in Svizzera. Le riprese termineranno il 5 agosto.

L'attore e regista su Instagram ha pubblicato una foto che lo vede in compagnia di Sabrina Ferilli e Marcello Fonte: "Con la super Sabrina e il super Fonte si rilegge il copione e lunedì s'attacca! Ne Il Sesso degli Angeli sono don Simone, un prete di strada, con una chiesetta sempre in difficoltà, che finalmente riceve da un eccentrico zio una curiosa eredità in Svizzera. Arrivato a Lugano, don Simone scoprirà che ha ereditato un avviatissimo... bordello!". Don Simone darà ragione allo sgangherato zio che ha sempre dubitato della sua fede, oppure qualcuno dall'alto gli darà le risposte giuste per togliersi ogni dubbio?

La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Leonardo Pieraccioni e Filippo Bologna. Alcune voci, non confermate, prevedono che la pellicola sarà nelle sale a Natale, altre invece sostengono che il film sarà distribuito da 01 Distribution il prossimo anno. Oltre a Sabrina Ferilli e al protagonista di Dogman, Il sesso degli angeli vede nel cast Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer, Giulia Perulli e Massimo Ceccherini.