Leonardo DiCaprio: un sontuoso party a tema western per il compleanno della fidanzata

Leonardo DiCaprio ha festeggiato il compleanno della fidanzata Camila Morrone con un party a tema western, come rivelano le foto condivise online dal sito PageSix.

La star di Hollywood ha partecipato alla festa a bordo di uno yacht che è salpato la mattina da Marina Del Rey, a Los Angeles, ed è tornato nel pomeriggio.

Camila Morrone e Leonardo DiCaprio sono una coppia dal mese di dicembre 2017 e negli ultimi anni sono apparsi più volte insieme, anche in occasione di eventi importanti come la cerimonia degli Oscar 2019.

Per il ventitreesimo compleanno della modella e attrice, il premio Oscar sembra aver organizzato una festa in stile western, considerando il look degli invitati.

Leonardo è stato fotografato mentre si incamminava verso l'imbarcazione e a bordo, mentre posava accanto ad alcuni degli ospiti che comprendevano anche Nina Dobrev e lo snowboarder Shaun White, Lukas Haas e Kevin Connolly.